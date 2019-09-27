Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Konferansı başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından “Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları” konferans açılışı gerçekleşti.

Konferansın açılış töreninde açılış konuşmasını kongrenin düzenleme komitesi başkanı ve yabancı diller yüksekokulu hocası Dr. Öğretim üyesi Mesut Kuleli gerçekleşti. Kuleli konuşmasında, konferans hazırlıklarına 8 ay önce BANÜ-TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammed Salih Kapcı ile başladıklarını ve güzel bir konferans için çok emek harcadıklarını dile getirerek, bu süreçte kendilerine her türlü desteği sağlayan Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e, kongrenin düzenleme komitesine, her biri 20'den fazla bildiriyi okuyup değerlendiren kongrenin bilim komitesi üyeleri ile yardım ve destekleri için daire başkanlarına teşekkür etti.

Ardından kürsüye Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Danışmanı ve Üniversite Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar çıktı. Bayraktar, “Burası Türkiye, burası medeniyetin doğduğu ve doyduğu ülke. Türkiye'mize, Anadolu'muza hoş geldiniz. Bu toprağa çekirdek düşse boy verir, kazma vursak su çıkar. Biz ülkemize Cennet deriz, başkaları Türkiye der. Sizlere Tarım Bakanı'mızın selamlarını getirdim. Bugün burada filoloji üzerine, dilbilimi üzerine konuşmak için bir araya geldik. Dilbilim, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir, insanın kendisini ve çevresini keşfetmesini sağlar. Bu tarz toplantılar ülkenin entelektüel seviyesini gösterir. O yüzden böyle bir program düzenlediğiniz için başta Rektör'ümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e ve düzenleme kurulunda emeği geçen sayın hocalarıma çok teşekkür ediyor, kongrenin başarılı geçmesini diliyorum.” dedi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Müdürü, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Türkmen kürsüye gelerek “Kongrenin ana başlıklarına baktım, filolojiye ait ne kadar alan varsa hepsini ele alan bir konferanstayız. Ekonomik zorlukların yaşandığı sıkıntılı bir süreçteyiz. Ama böyle bir dönemde böyle güzel işlerin yapılması ümit verici. Bir şeye inanmak yolun yarısıdır. İnşallah yolun yarısını geçtik. Filoloji insanların ortak değerlerinden gelir. Bugüne kadar bu konuda çalışmalar var, ama yetmez. Kelimeler çok önemlidir. Kelimelerin altında yatan mana ve kelimelerin çıkış hikâyeleri de önemlidir. Türk dilini ve kelimelerimizin önemini bilmeliyiz. Kendi değerini bilmeyen başka değerleri de bilemez.” diye konuştu.

Son olarak kürsüye Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir “Böyle güzel bir günde Üniversitemizde düzenlediğimiz Filoloji Kongresinde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Aramızda çok kıymetli hocalarımız var. Tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz genç üniversitelerden biri, 2015 yılında kuruldu. 5 yılda büyük mesafe aldık, kurumsallaştık. Üniversitemiz güzel bir bölgede, bu yüzden şanslıyız. Öğrenciler tarafından talep edilen, tercih edilen bir üniversiteyiz. Özellikle bu yıl doluluk oranlarımız yüzde 100'e yaklaştı. Üniversitemiz gelişimini sürdürüyor. Konferans, kongre, sempozyum gibi programlara çok önem veriyoruz. Hem üniversitemize, hem bölgemize, hem de ülkemize katkı sağladığını düşünüyoruz. Bugüne kadar yılda ortalama 30 kongre düzenledik. Bazıları Bandırma'da, bazıları yurtiçi ve yurtdışında farklı şehirlerde gerçekleştirdik. İnşallah filoloji kongresinin, hocalarım da uygun görürse, devamı gelir ve ikincisini, üçüncüsünü de düzenleriz. Değerli hocalarımız, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Kuleli ve Öğr. Gör. Muhammed Salih Kapcı başta olmak üzere emek veren tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından plaket takdimi bölümüne geçildi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından kongrenin sponsorlarına plaket takdim edilirken, Kongre Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Fikret Türkmen tarafından da, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e plaket takdiminde bulunuldu.