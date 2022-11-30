Uluslararası Asya Semiotik (Göstergebilim) Kongresi Balıkesir'de düzenlenecek

Merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Asya Uluslararası Göstergebilim Derneğinin (ASIA) organize ettiği kongreler serisinin ikincisi 2024 yılının Haziran ayında Balıkesir'de düzenlenecek. Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM), Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) ve Asya Uluslararası Semiyotik Derneği tarafından bilimsel altyapısı oluşturulan Asya Uluslararası Semiyotik Konferansının, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Kore Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlandı.

İlki Seul'de düzenlendi

Asya Uluslararası Semiyotik Konferansının ilki 13-17 Ekim 2022 tarihleri arasında ASIA tarafında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlendi. Ana teması Asya Kültür Araştırmalarının Disiplinlerarası Geçiş Süreci olarak belirlenen konferansın başkanlığını, aynı zamanda, ASIA'nın kurucu başkanı Prof. Dr. Sung Do Kim üstlendi. Güney Kore başta olmak üzere, Türkiye, Çin, Japonya, Vietnam, Hindistan, İran, Kazakistan, Rusya Federasyonu, İtalya gibi ülkelerdeki göstergebilim/semiyotik araştırmacılarının bir araya geldiği ve bildiriler sunduğu kongrede, ağırlıklı olarak Asya'nın temel işaretleri ve Asya kültürünün dünyaya katkıları tartışıldı.

Avrupa ve Anglo sakson kaynaklı anlam araştırmalarının etkisi kırılmalı

Kongre başkanı Prof. Dr. Sung Do Kim, yaptığı açılış konuşmasında günümüzde bilimlerde önemli bir metot işlevi gören semiyotik araştırmalarının ağırlıklı olarak Avrupa, özellikle Fransa ile Anglo-Sakson düşünüş biçimlerini esas aldığını, halbuki Asya ülkelerinin ve Asyalı milletlerin başta semiyotik olmak üzere dünya düşünce tarihine önemli katkıları olduğunu vurguladı. Asya Uluslararası Semiyotik Derneğinin kuruluş amacının Asya'nın beşeri bilimlere ve anlam araştırmalarına katkılarını tespit etmek olduğunu belirten Sung Do Kim; konferansın kapanış oturumunda, Asya Uluslararası Semiyotik Konferansının ikincisinin Balıkesir/Türkiye'de düzenleneceğini dünyaya ilan etti.

Uluslararası Asya Semiyotik Deneğinin kurucular kurulu arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Seul'deki konferansın kapanış töreninde yaptığı kısa kabul konuşmasında, Uluslar arası Asya Semiyotik Konferansının ikincisinin Balıkesir'de düzenlenme kararından memnuniyetini belirtti. Konferansın katılımcı bilim adamları, Balıkesir'de tekrar buluşmak üzere Seul'den ayrıldılar.

Asya kültürlerinin tarihi süreçte birbirlerinin etkileme süreci ele alınacak

ANASEM başkanı ve kongre eş başkanı Prof. Dr. Mustafa Özsarı, yaptığı açıklamada ikincisi Balıkesir'de düzenlenecek olan Asya Uluslararası Semiyotik Kongresinde Asya kültürlerinin tarihi, Asya milletlerinin soy kökenleri, Asya'da düşüncenin tekâmülü, Asya sanatları, Asya basın tarihi, Asya'da beşeri bilimlerin gelişim süreci, semiyotiğin ekoloji ve çevre çalışmalarına katkısı, Asya'da anlam üzerine yapılan çalışmalar, Asya'nın sembolleri ve işaretleri gibi konuların tartışılacağını ifade etti. Türk-İslam aydınlanma çağı düşünürlerinden İbn-i Sina'nın önemli eserlerinden birinin konusunun İşaretler/Semboller olduğuna dikkati çeken Prof. Özsarı, anlam araştırmaları ve işaret tezlerine dair Türk-İslam Dünyasındaki araştırmaların oldukça eski bir geleneğe dayandığını belirtti. Mustafa Özsarı, Uluslararası Asya Semiyotik Konferansının Türkiye'de düzenlenmesinin Türk-İslam anlam araştırmalarının dünyada hak ettiği yeri bulması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Konferansa ilahiyat, dilbilim, mimari, iletişim, edebiyat bilim, folklor, etnografya, antropoloji, görsel sanatlar vb. farklı disiplinlerde çalışan ve semiyotiği inceleme metodu olarak kullanan araştırmacıların katılacağı öğrenildi.

Araştırmalarda elde edilen bulgular Türkiye'den dünyaya yayılacak

Asya Semiyotik Konferansı'nın ASIA ile birlikte ana düzenleyicisi olan ANASEM onursal başkanı ve Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Uluslararası Asya Semiyotik Konferansı'nın Balıkesir'de düzenlemesinin Balıkesir'in ve Türkiye'nin tanıtımı açısında önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Şükrü Kara yaptığı açıklamada, semiyotiğin anlam araştırmalarına dayalı disiplinler arası bir bilim olduğunu, özellikle beşeri bilimlerde önemli bir araştırma metodu görevi yaptığını, başta Kore ve Japonya olmak üzere Asya'nın önde gelen ülkelerinde yetişmiş sosyal bilimcilerin araştırmalarını ve elde ettikleri bulguları Balıkesir'den dünyaya duyuracaklarını belirtti. Vali Yardımcısı Kara, 2026 yılında 17'nci Dünya Semiotik Kongre'sinin Balıkesir'de yapılması için resmen başvuruda bulunulduğunu, Balıkesir'in adaylığının resmen deklare edildiğini ifade etti.