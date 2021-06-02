Uluslararası proje ile yabancı dillerini geliştirdiler

Balıkesir'in Edremit ilçesi Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri uluslar arası proje çerçevesinde hem kültürümüzü tanıttılar, hem de İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirme imkanı buldular.

Okul Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Olcay Arslan bu eğitim-öğretim yılında, Türk ve İtalyan ortaklarıyla İngilizce "Kültürel Mirasımız" konulu bir e-twinning projesi çalışması yürüttü. Projeye, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Manisa, Ordu, Gaziantep, Antalya ve İtalya'nın Aprilia şehrinden öğrenciler katıldı. Öğrencilerin bu proje ile yaşadığımız bu zor günlerde hem kültürlerini tanıma ve tanıtma hem İngilizce konuşma ve yazma becerisi kazandığı, hem de vakitlerini dolu dolu geçirdikleri öğrenildi. Ayrıca proje kapsamında web 2.0 araçlarıyla da tanışma fırsatı bulan öğrenciler, iş birlikçi çalışmalardan da çok keyif aldıkları belirtildi.