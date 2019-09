Uluslararası Sındırgı festivali dolu dolu geçti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sıra dışı bir festival gerçekleşiyor. Bu yıl 21. Gerçekleşen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından, yöresel oyunlara, ata sporu güreş ve ciritten Türkiye'de nam salmış isimlerin konserlerine kadar dolu dolu etkinliklerle süslendi. Çocuğundan yaşlısına kadar herkese hitap eden festival katılımcılardan tam not aldı.

Sanat Günlerine adını veren 3000 yıllık kültür, ilmek ilmek duyguların, hasretlerin işlendiği, her bir motifi ayrı bir anlam içeren Yağcıbedir halıları Dünya'ya tanıtılıyor. En güzel Yağcıbedir halıları da bu festivalde seçildi. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Festivale katılan 10 ayrı ülke ve 12 ilin halk oyunları gösterileri ise Cumhuriyet Meydanında kültür şölenine dönüştü. Yöre halkı tarafından canlandırılan yöresel düğün, gelin çıkarma, Sındırgı gelinlikleri defilesi, düğün güreşi, deve oyunları ve halk oyunları ile Sındırgı'nın yöre kültürü uluslararası anlamda tanıtılıyor.

"Ata Sporu güreşlerle başlayan festivalde iki anlamlı iz bırakıldı"

Yağcıbedir Yağlı pehlivan güreşleri ile başlayan festival öncesinde Kırkpınar'da nam salmış Sındırgı'yı Dünya'ya tanıtan Sındırgılı Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcının yer aldığı pehlivanlar anıtı açıldı. Kocakonak Panayır Alanında düzenlenen güreşlerde kadınından erkeğine binlerce vatandaş dualı çayırda buluştu. Güreşlerin başpehlivanı bu yılda Ertuğrul Dağdeviren oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz “Bundan tam 97 yıl önce milli birlik şuuruyla hareket ederek büyük taarruzu gerçekleştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatük olmak üzere tüm ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum. İşte o günkü şuuru veren bugünkü yağlı güreşler gibi örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. Bugün de o değerimizi bu güreşlerle yaşatıyoruz. Güreşlerimiz öncesinde Sındırgı'mızı dünyaya duyurmuş Kırkpınar başpehlivanlarımızdan Sındırgı'lı Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcı'nın heykellerinin açılışını gerçekleştirdik. Ekrem başkanımdan Allah razı olsun. Bizler çoğu zaman onu ve çalışmalarını örnek alıyoruz. Doğal şehir diyerek Sındırgı'yı Türkiye'ye, Dünya ya tanıtan bir başkanımız var. Bizler de kimi zaman ondan fikir alıyoruz. Güreşlerde, anıtların yapımında ve festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu festival başka festival. Sadece Sındırgı'nın değil Balıkesir'imizin gözdesi bir festival. Sanattan eğlenceye her şey var. Herkesi doğal şehir Sındırgı'ya bekliyoruz. “ şeklinde konuştu.

Avcılar ve Atıcılar Kulübü işbirliğinde gerçekleşen tek kurşun atış yarışması da bine yakın sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Festivalle başlayan etkinliklerin çeşitli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

İki Yörük aşireti yıllar sonra Yağcıbedir festivalinde buluştu

Yörük aşiretlerinin arasında bağı sağlayan 3000 yıllık kültür Yağcıbedir halılarını tanıtmak adına Sındırgı ilçe girişine yağcıbedir dokuyan ve kızına öğreten bir anne figürü ile halı tezgahı içeren anıt yapıldı. Doğal şehir unvanı ile anılan Sındırgı ilçesini temsil eden iki leylek figürü de anıtın üstünde bulunuyor. Yağcıbedir yörük kültüründe kız evi Sındırgı oğlan evi ise Bergama ilçesi ile anılıyor. Anıt açılışında Bergama ve Sındırgı yörükleri de bir araya geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama halk oyunları ekibi, Sındırgı yörükleri bir araya geldi. Yağcıbedir Yörük kültürü yolculuğunda eskileri canlandırmak adına ilk temeller atıldı. İki yörük aşireti aralarındaki husumeti bırakarak yıllar sonra bir araya geldi. Açılış sonrası gerçekleştirilen Sındırgı ve Bergama gelinleri defilesi ise iki yörük aşiretini yıllar sonra bir araya getirdi. Sındırgı'nın kültürünü tanıtan kırkyama tekniği ile oluşturulan Sındırgı yorganı büyük beğeni toplarken, deve oyunu, yöresel gelin çıkarma ve düğün güreşi ile katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

"Gece Yolcuları ilk güne damga vurdu"

Kültür, Sanat ve eğlencenin doğal şehirde Sındırgı'da buluştuğu festivalin ilk gününde sahne alan Gece Yolcuları yediden yetmişe herkesi Cumhuriyet Meydanına topladı. Sevilen şarkılarla katılımcılar gece boyu eğlencenin tadına vardı. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Dursunbey Barana gecesi sohbeti ise festivalin ikinci gecesini doldurdu. Vatandaşlar sohbette buluştu türkülerle eğlendi.

"Yağcıbedir festivali ilk günden hedefine ulaştı"

İlçenin Dünya'ya açılan penceri,3 bin yıllık yağcıbedir halıları, kültür, termal ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günlerinin ilk gününde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 150 bine yakın ziyaretçi ağırlandı. Cumhuriyet Meydanında kurulan 130'a yakın stantta Yağcıbedir halıları, yöresel ürünler, yöresel lezzetler ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları tanıtılıyor. Yağcıbedir anıt açılışı ile başlayan ve Gece Yolcularının muhteşem konseri ile son bulan ilk günde son yılların en yoğun katılım rekoruna ulaşıldı. İlçede bulunan termal tesisler başta olmak üzere yurtlarda tam doluluk oranına ulaştı.

"Vatandaşlar festivale sahip çıktı"

Konaklamaların dolması sebebiyle ilçeye gelen konuklar vatandaşların evlerinde misafir ediliyor. Sındırgı'nın samimiyeti, sıcaklığı ziyaretçilere de en güzel şekilde aktarılıyor. Esnaflar ve vatandaşlar bu yıl ki festivalden oldukça memnun. Aynı anda Kocakonak panayırının da devam ettiği ilçenin her köşesinde 3 Eylül'e kadar farklı bir etkinlik yer alacak. Yerli ve Yabancı konukların gösterileri gün boyu Cumhuriyet Meydanında devam edecek. Ata sporu Ciritten, Tek kurşun atışlarına, yöresel gelin almadan düğün güreşine kadar birçok farklı etkinlik ile ilçe kendi kültürünü kendi evinde Dünya'ya tanıtma şansı buldu. Festival halk dilinde “ Sındırgı'dan Dünya'ya uzanan Kültür Yolculuğu “ olarak değerlendiriliyor. Tanıtım çalışmalarının ve ulusal gündemde kalmanın meyvelerini festivalde topladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Bir hayalimiz vardı. Sındırgı'da termali, doğası ve kültürü ile turizmi canlandırmak. Artık bizim için bunlar bir hayal değil. Sadece 3000 yıllık kültür mirasımız Yağcıbedir halıları değil artık termali, yörük kültürü, doğası ile Sındırgı Dünya'ya açıldı. Toplamda 21 ve bizle birlikte 16. Cısını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günlerinin en kalabalık ve hedefine ulaştığı yılını yaşıyoruz. Bir tarafta panayır bir tarafta festival. Sındırgı'nın her köşesi cıvıl cıvıl. Vatandaşlarımız memnun, esnafımız memnun, katılımcılar memnun. Hedefimiz 250 bin kişi idi. Festivalimizin üçüncü gününde hedefimizi geçtik. Yaklaşık 300 bin kişi dolaylı yollardan ilçemizi ziyaret etti. 14 bini merkez de toplamda 34 bin nüfuslu ilçede 300 bin kişiyi ağırlamak müthiş bir hadise. Ata sporu Güreşler ile panayırımızı başlattık, kültür ve sanatın buluştuğu festivalimiz ile devam ediyoruz. Katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu festival başka festival dedik, katılımcılarımızdan da tam not aldık. Özellikle tüm basın mensuplarına da tanıtımımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 3 Eylül Kurtuluş günü etkinliklerine ve gecesinde gerçekleştireceğimiz İlyas Yalçıntaş konserine herkesi davet ediyorum“ sözlerine yer verdi.