Uluslararası Toplum ve Kültür sempozyumu yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre'de yapılan Uluslararası sempozyuma yurt dışı ve yurt içinden 83 bilim insanı bildiri sundu. Merkezi Çanakkale'de olan ve Türkiye genelinde 16 ilde temsilciliği bulunan Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği (TOKÜAD) tarafından Balıkesir'in Edremit İlçesinde bulunan bir termal otelde “Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu” düzenlendi. 6 farklı ülkeden 83 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılış konferansı “Sosyal Bilimler ve Felsefe” başlığıyla Türkiye'nin tanınmış felsefecilerinden Prof. Dr. Ahmet Arslan tarafından verildi. Sempozyum açılış programının konuşmacılarından Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer sosyo-kültürel, ekonomik ve politik dinamizm açısından Türkiye'de toplum ve kültür odaklı akademik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Açılış töreninde sempozyum düzenleme kurulu tarafından “Sıraç” belgeseli ile Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne layık görülen yapımcı ve yönetmen Gülşan Saru'ya ödülü dernek başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu tarafından verildi. Sempozyumun ilk gününde sunulan bildirilerin ardından katılımcılar davetli oldukları Altınoluk Cem Evi'ne ziyaret gerçekleştirdiler.

2 gün süreyle sunulan bildirilerle toplum ve kültür araştırmalarının pek çok farklı alanıyla ilgili önemli tespit ve değerlendirmeler ortaya konuldu. Sempozyumun toplum ve kültür araştırmalarının güncel durumu, ihtiyaçların ve eleştirilerin ortaya konulması ve planlamaların istişare edilmesi bakımından oldukça verimli olduğunu ifade eden Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, derneğin akademik yayın, eğitim ve etkinliklerinin ulusal ve uluslararası ölçekte yaygınlık kazanması yolunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Sempozyum sunumlarının tamamlanmasının ardından 83 bilim adamı Kaz Dağları'nın kültürel ve turistik temsil alanlarını kapsayan geziyle sempozyum programı sona erdi. Dernek yetkilileri Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu'nun periyodik şekilde her yıl farklı bir bölgede gerçekleştirileceği bilgisini verdi.