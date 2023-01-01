Umreciler Koca Seyit Havalimanı'ndan uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'ndan 167 umreci uğurlandı.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen 167 kişiden oluşan kafile, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra dualar edip, yakınlarıyla vedalaşıp Türk Hava Yollarına ait uçağa bindi. Uçak Edremit'ten direk olarak Cidde Havalimanına uçuş gerçekleştirdi.

Umre ziyaretini organize eden tur firmasının yöneticisi Eyüp Patır ise dönüşlerini Medine'den Edremit'e doğrudan uçuşla gerçekleştireceklerini aktardı.

Patır, "Bu günkü uçuşumuz ile 8. Uçuşumuzu gerçekleştirceğiz. Daha önceleri şubat aylarında gidiyorduk. Bu sene Ocak ayında programımızı icra edeceğiz. Bu seferki uçağımızad 167 yolcumuz var” dedi.

Umre Yolcularından Kazım Karabacak ise “Anlatılmaz yaşanır. İlk defa gidiyorum. O anlamda heyecanın çok büyük. Eşim daha önce gittiği için o deneyimli. Eşimle birlikte bu görevi ifa edeceğiz” dedi.