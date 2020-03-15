İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Umreden dönenler geniş güvenlik önlemleri altında Edremit'e geldi

Umreden dönen vatandaşlar geniş güvenlik önlemleri altında özel bir uçak ile Balıkesir’in Edremit ilçesine geldi.

Umreden dönen vatandaşlar geniş güvenlik önlemleri altında özel bir uçak ile Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.


Umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Balıkesir Koca Seyit Havalimanında iniş yaptı. Vatandaşların girişi sırasında korona virüsüne karşı geniş güvenlik önlemleri alınırken, Sağlık Bakanlığı, emniyet görevlileri ve Edremit Belediyesi dezenfekte ekibi hazır bulundu. Umreden dönen vatandaşlar giriş işlemleri öncesinde termal kameralar ile takip edildi ve sağlık ekipleri tarafından ön muayeneleri yapıldı.


Edremit Belediyesi ekipleri ise vatandaşların valizleri ve temas ettikleri noktaları özel dezenfekte ilaçlar ile temizledi. Umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları ve insanlar ile mecbur olmadıkça fazla bir araya gelmemeleri istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.