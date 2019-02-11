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Umuda yolculukları jandarmaya takıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 17 kişinin umuda yolculukları jandarmaya takıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 17 kişinin umuda yolculukları jandarmaya takıldı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik mücadele kapsamında; Narlı Mahallesi Ayvalıburun mevkiinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbarat üzerine bölgede görevlendirilen devriyeler ve sivil unsurlar tarafından M.B. isimli organizatör ile 6'sı erkek, 4'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere 17 Afganistan uyruklu göçmen kıskıvrak yakalandı.


Organizatör ve göçmenler hakkında yasal işlem başlatılırken, tekne ise yediemin deposuna teslim edildi.

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