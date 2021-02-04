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Umudum Sende Projesi gerçekleştiriliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen “Umudum Sende Projesi” 5 bin çocuğa ulaştı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığınca 20 ilçe ve bin 131 mahallede başlatılan proje ile mahalle muhtarları projenin miniklere ulaşmasında büyük rol oynuyor. Çocuk ve gençlerin pandemi sürecinde tüm ihtiyaçları, proje kapsamında karşılanıyor. 5 bin çocuğa ulaşan proje hızla devam ediyor. Proje kapsamında Edremit ilçesinde Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe'ninde katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destekleriyle gerçekleşen proje mahalle sakinlerinde de büyük beğeni alıyor

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