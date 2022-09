Unesco Adayı İda Madra Jeoparkı, Jeoloji Mühendisleri Odası İş Birliği ile dünyaya tanıtılacak

Protokol dahilinde Unesco'ya da aday olan jeoparkın tanıtımında Balıkesir Jeoloji Mühendisleri Odası'da görev alacak.

İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü ve Balıkesir Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliği yaptı. İda Madra Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Recep Efe, “Ülkemiz jeolojik ve jeomorfolojik miras açısından çok zengindir. 21.yüzyılın popüler turizm konusu ise jeoturizmdir. Jeoparklar ise yerkürenin doğal oluşumlarını turizmin konusu haline getirip yerel kalkınmaya katkı yapar. Doğa koruma bölgeleri olan jeoparklar, uluslararası öneme sahip farklı veya aynı türden jeolojik ve jeomorfolojik miras örneklerinin bir arada bulunduğu, yönetimi planlanmış coğrafi alanlardır. Jeoparklar, jeolojik, jeomorfolojik ve diğer doğal değerlerin korunup, gelecek nesillere aktarıldığı, bu alanlara yapılan jeoturizm ile yerkürenin 4.6 milyar yıllık geçmişinin öğrenildiği sahalardır. Jeoparklar aynı zamanda yöre halkının jeoturizm yolu ile sosyal ve kültürel kalkınmasını hedefleyen birer sürdürülebilir kalkınma alanlarıdır. Balıkesir'in tamamını, Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık, İzmir'in de Bergama ilçelerini kapsayan İda Madra Jeoparkı yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla başlatılmış bir projedir. Madra, Çataldağ, Erdek ve Ezine'deki granitler, torlar, sahadaki travertenler, kanyonlar, mağaralar, falezler, bazalt sütunları, kaya kemerler ve diğer doğal ve kültürel değerler jeoparkımızın zenginliğini göstermektedir" dedi.

Efe sözlerine şöyle devam etti: "2020 Kasım'ında Türkiye UNESCO Milli Komisyonu aracılığı ile UNESCO Global Jeoparklar ağına (Paris - Fransa) dahil olmak için başvurusu yapılan İda Madra Jeoparkı 2021 Nisan ayında Aspiring (aday) Jeopark olarak belirlendi. Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği gibi bir STK ile iş birliği yapmak İda Madra Jeoparkı'nın yerelde farkındalığının artmasını sağlayacaktır. Yaptığımız bu iş birliği protokolü ile jeopark alanındaki bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetlerimiz daha da yaygınlaşacaktır. Bu sürece doğrudan destek veren İda Madra Jeoparkı Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'a ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Sayın Aysun Aykan'ın şahsında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'na da teşekkür ederim” dedi.

Aykan, jeoparkların önemine dikkat çekti

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan ise işbirliğiin önemine değindi. Aykan, "UNESCO Global Jeoparklar ağına aday olan Ülkemize prestijli bölge kimliği, itibar, uluslararası tanınırlık, uluslararası entegrasyon, ekonomik gelir kazandıracak olan çok önemli bir projede yer aldığım için çok mutluyum. İda Madra Jeoparkı, 17 Bin km lik alana sahip, 11 mekansal odak noktası olan ve her biri kendine özgü Jeolojik, Jeomorfolojik, doğal ve kültürel özelliklere sahip 45 jeositin bulunduğu, Kozak ve Kestanbol Granitleri ile Sındırgı Hisaralan'da aktif ve pasif traverten bacaları ve Marmara Adası Antik Taş Ocakları gibi zengin bir jeolojik mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar hem turizm bakımından ilgi çekici hem medeniyetlerin nasıl kurulduğunu anlamak bakımından çok önemli. Kasım 2020 tarihinde UNESCO başvurusu yapılan İda Madra Jeoparkı, 2021 yılı Nisan ayında başvurusunun kabul edilmesiyle UNESCO resmi web sitesinde Aday Jeopark olarak yer aldı. UNESCO Küresel Jeoparklar Ağında 2022 yılı itibariyle 46 ülkeden 177 Jeopark bulunuyor. İda Madra Jeoparkı Kula-Salihli Jeoparkından sonra sonra Türkiye'den UNESCO'ya yapılan 2. Jeopark başvurusudur" dedi.

Aykan şöyle devam etti: "Türkiye'deki yerbilimleri açısından büyük öneme sahip olan jeolojik miras konumundaki yer, kayaç, fosil, yapı, yerşekili, maden, mineral vb. oluşumların araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması çok önemlidir. Jeolojik Miras kavram olarak çok eski olmamakla birlikte yurtdışında çok yaygındır. Hemen hemen her ülkede, bu mirasın araştırılması ve korunması üzerine gönüllü ve resmi kuruluşlar vardır. Bilhassa Fransada1991 yılında yayınlanan Digne Bildirgesinin ilanından sonra sayılar artmıştır. Jeomiraslar,doğal, kültürel ve turistik zenginlik kaynakları olmaları bakımından bulundukları ülkelere hem de tüm insanlığa bırakacakları için bütün dünyaya aittir. İlk ilan edilen jeopark alanı, Fransa'da yer alan “Haute-Provence Jeolojik Rezervi” Jeoparkıdır. İlerleyen yıllarda diğer Avrupa ülkelerinde kurulan jeoparklarla bu sayı arttı. UNESCO öncülüğünde 2001 yılında Avrupa'da kurulan jeoparklar arasında işbirliğini sağlamak amacıyla Avrupa Jeopark Ağı (EGN) ve takibinde 2004 yılında küresel ölçekte, jeoparkların belirgin bir kaliteyi temsil etmesi ve aralarında bilgi alış verişi sağlanması için Küresel Jeoparklar Ağı (GGN) kurulmuştur. Türkiye'de yerbilimciler Jeolojik mirasa karşı her zaman duyarlı olmuşlardır, 1970'li yıllardan itibaren Jeoloji Mühendisleri Odası bünyesindeki yayınlarda bu konulara yer verilmiştir. özellikle jeopark, jeomiras konularını gündeme taşımış, her yıl düzenlediği kurultaylarda bu konulara yer vermiş, Bilimsel Teknik Kurul içinde "Jeolojik Miras Komisyonu/ Çalışma Gurubu" oluşturarak bu konuya çok önem vermiştir"

İda Madra Jeoparkı Türkiye'nin Doğal Mirasının Korunması ve Uluslararası Tanınırlığı İçin Fırsattır

Aysun Aykan; “Jeoparklar; Jeolojik ve kültürel miras kavramlarının doğa eğitimi yoluyla geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Doğa eğitimi çok önemlidir ve bunu çok önemsememiz gerekiyor; Eğer siz doğayı bilmezseniz, doğa eğitimi almazsanız deprem başta olmak üzere doğa kaynaklı tüm afetlere, karşı mücadelemizde başarılı olamayız. Jeoparklar, Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunur. Jeolojik mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar Ülkemizde henüz fazlaca bilinmese de Jeopark bütün dünyada istenen ve oluşturulmaya çalışılan olgudur. Jeolojik mirasın korunmasında ve ekonomik kalkınmada jeoparkların önemi büyük olduğu için her ilde bir Jeopark olmasının, hedeflerimiz arasında yeralması gerektiğini düşünüyorum. UNESCO listesine girme yolunda başarıyla ilerleyen İda Madra Jeoparkı Projesi'nin hayata geçirilmesi ile Başta Balıkesir olmak üzere ülkemize büyük fırsatlar sunacaktır. Jeoparklar aracılığıyla gelen Jeoturizm, yılın tamamına yayılan bir turizm tipi olduğu için Ülkemiz, daha istikrarlı bir turizm geliri sağlama imkanına da sahip olacaktır ve kuşkusuz ki prestijli bölge kimliği, itibar, uluslararası tanınırlık, UNESCO tescili ve markası ile turizmde rekabetçilik, uluslararası entegrasyon, ekonomiye katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin UNESCO Tescilli Jeoparkı olması için Jeoloji Mühendisleri Odası olarak elimizden gelen çalışmaları yapacağız” dedi.