Ünilig Futsal Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Yarışmada birinci olan ekiplere 30, ikincilere 20, üçüncülere de 10 bin liralık hediye çeki verildi.

Atatürk Spor Salonunda 8 takımın katıldığı final maçlarında bayanlarda Ege Üniversitesi birinci olurken, Kocaeli Üniversitesi ikinci ve Siirt Üniversitesi de üçüncü oldu. Erkeklerde ise Beykoz Üniversitesi birinci, Marmara Üniversitesi ikinci, Siirt Üniversitesi ise üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplere kupa verilirken, sporculara da madalyaları ise törenle takdim edildi. Finallere katılan ekipler, Burhaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ile ekibine teşekkür etti.

Dereceye giren takımların ödülleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Balıkesir Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Lokman Arıcoğlu ve diğer konuklar tarafından verildi. Dereceye giren ekipler kupayı Üniversitelerine götürmenin mutluluğunu yaşadı. Bayanlarda birinci olan Ege Üniversitesi'nin Kaptanı Perihan Bozdağ, "Kupayı kazanmaktan çok mutluyuz. Çok güzel iki gün geçti. Çok eğlenceliydi. Şimdi İzmir'e kupayla dönmek üzereyiz. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kendileri için zor bir mücadele olduğunu anlatan erkekler birincisi Beykoz Üniversitesi Kaptanı Murat Kaba da, "İlk yarıyı kötü oynadık. Geride kapattık. Ama ikinci yarıda sahaya bir yürek koyduk. Uzatmalar sonunda kazandık. Mutluyuz" şeklinde konuştu.

Murat Kocakaya: "1 hafta içinde yaklaşık bin 54 sporcu yarıştı"

Balıkesirlilere teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise, "Ünilig, Bakanlığımızın üniversite gençliğine spor yaptırmak amacıyla uyguladığı bir proje. Balıkesir de önemli bir spor ili. Bu nedenle biz Ünilig finallerini 5 branşta Balıkesir' de yapıyoruz. Bir hafta içinde 5 branşta yaklaşık bin 54 sporcu Balıkesir'de yarıştı. Gençlik Spor Bakanlığı olarak Balıkesir'in sporcu yetiştirme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bize çok iyi ev sahipliği yaptıklarını düşünüyoruz. Başta Gençlik Spor İl Müdürlüğü olmak üzere Balıkesir'e teşekkür ediyoruz. Bir daha ki organizasyonlarda buluşmak yine tercihimiz Burhaniye olacak" ifadelerini kullandı.