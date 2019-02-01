Üniversite hayali, tatil yaptırmadı

Geçtiğimiz yıllarda kurslara katılan gençlerin pek çoğunun üniversite kazanmasının kurslara olan ilgiyi artırdığı kaydedildi.

Lise mezunu gençlerin katıldığı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına, eşit ağırlık ve sayısal dallarında 3 grupta 50'ye yakın öğrenci katılıyor. Sömestr tatilinde de devam eden kurslarda herhangi bir ücret alınmazken, geçtiğimiz yıl kurslara katılan 43 öğrenciden 37'si çeşitli üniversitelere yerleşti. Kursiyerler, kendilerine sağlanan imkan için Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri ve öğretmenlerine teşekkür etti. Kursu ziyaret eden Müdür Yardımcısı Muhammed Şenyiğit, kursiyerlerle sohbet ederken, birinci dönemin 25 Şubatta tamamlanacağını ve bu tarihten itibaren başlayacak ikinci dönemin de 2 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi. Şenyiğit, ikinci dönem kurs kağıtlarının devam ettiğini açıkladı.Kursiyerlerin çok ilgili olduklarını anlatan Edebiyat Öğretmeni Ahmet Altınsoy, “Elimizden geldiğince öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 43 öğrenciden 37'sinin üniversite kazanması, kurslara olan ilgiyi artırdı. Geçtiğimiz yıl 8 adet deneme sınavı yaptık. Bu yıl deneme sınavlarını daha da artıracağız. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı deneme sınavlarına büyük önem veriyor” dedi. Çok yararlandıklarını anlatan öğrencilerden Gizem Çetin de,” Bize bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyoruz. Kurs saatlerini iple çekiyoruz. Öğretmenlerimizde büyük gayret gösteriyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah üniversiteli olacağız” dedi.