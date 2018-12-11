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Üniversite öğrencileri "Bir Pati de Sen Tut Kulübü" kurdu

Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencileri sokak hayvanlarını korumak ve doyurmak için kulüp kurdular.


15 kişilik öğrenci grubundan oluşan ve “Bir Pati de Sen Tut” adını verdikleri kulübü kuran öğrenciler adına konuşan Elif Şevik ve Emrah Öksüz, “Toplumsal farkındalık oluşturmak için örnek vatandaşlar olmaya çalışarak topluma hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda sokak hayvanlarını korumak, doyurmak için bu kulübümüzü kurduk. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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