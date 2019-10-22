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Üniversite öğrencileri BTB'yi ziyaret etti

Balıkesir’in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lojistik ve Dış Ticaret Bölümü öğrencileri Bandırma Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler.

Balıkesir'in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lojistik ve Dış Ticaret Bölümü öğrencileri Bandırma Ticaret Borsası'nı ziyaret ettiler.


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lojistik ve Dış Ticaret Bölümü öğrencileri Bandırma Ticaret Borsası'nı ziyaret ettiler. Üniver site öğrencileri borsada her gün gerçekleştirilen elektronik satış salonundaki ihaleye katıldılar.


Ziyarete gelen öğrencilere Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Meclis üyesi ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Toygun ve Borsa Genel Sekreteri Ertunç İşbay, borsanın faaliyetleri işleyişi ve bölge tarımına olan katkılarını anlattı. Öğrencilere tarımsal üretimin önemi, elektronik satış sistemi, elektronik ürün senedi (ELÜS) ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) hakkında bilgiler verildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrencileri elektronik satış sistemini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldular. Öğrenciler son olarak borsanın laboratuvarları, kantarları ve yerleşkesinde bulunan tesisler hakkında bilgi aldılar.

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