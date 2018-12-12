Üniversite öğrencilerinden Kızılay'a kan bağışı

Balıkesir'in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrenci ve çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Üniversite öğrencileri kan bağışıa ilgi gösterdi. Bir günde 153 ünite kan alındı. Kan verme yarışına giren öğrencilerden çoğu insanlık için, hayat kurtarmak için kan vermenin önemine dikkat çekti.

Balıkesir Kızılay Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Murat Reyhan yaptığı açıklamada, “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile geleneksel olarak 2 gün boyunca kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. İlk gün 220 başvuru aldık ve toplam 153 ünite kan bağışı gerçekleşti. Öğrencilerin vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversiteler arasında en çok kan bağışını Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden alıyoruz ”dedi.