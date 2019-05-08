Üniversite öğrencilerine yönelik kısa film yarışması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Senarist ve yönetmen Murat Can Evanes, üniversiteler arası gerçekleşen ‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması'nda ilk 10'a girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması' adlı farkındalık yarışması düzenliyor. Üniversite öğrencileri arasından gerçekleştirilen bu yarışmada amaç, uyuşturucu ile mücadeleye gençlerin bakış açısıyla yaklaşabilmek ve toplumun bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Evanes “Bizlerden madde bağımlılığıyla kısa bir film istediler. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak katılım sağladık. İlk elemelerde ilk 20'nin içerisine girdik ve en son aldığımız bilgide ilk 10'un içine girdiğimizi öğrendik. İlk etapta iyi bir derece beklemiyorduk aslında, ilk 10'un içine girmek bizleri mutlu etti. Genç ve dinamik ekibimle daha güzel filmlerle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni temsil etmek istiyoruz” ifadesinde bulundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Karatepe “Madde bağımlılığı ile senarist ve yönetmeliğini yapan Murat Can'ın kısa filmini izledik. Madde bağımlılığıyla ilgili bazı hassasiyetleri var. O kuralları çiğnemeden çok ince mesajlarla çok güzel bir kısa film çekmişler. Umuyorum Türkiye genelinde İç İşleri Bakanlığının düzenlediği bu kısa film yarışmasında güzel dereceler sağlar kazanmamış olsa bile çok iyi film olduğuna inanıyorum. Başta emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.