Üniversite tanıtım günleri fuarı düzenlendi

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel sektör Balıkesir'de “Üniversite tanıtım günleri fuarı” düzenledi.

Avlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen üniversite tanıtım günleri fuarını Karesi ve Altıeylül Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile özel fuarcılık düzenledi.

Avlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı" kapsamında öğrencilere Türkiye'nin önde gelen 30 farklı üniversitenin stantları tanıtıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Dışarıda sizi bekleyen bir dünya var. O nedenle kendinizi; duygularınızla, isteklerinizle, hedeflerinizle tanıyarak bir an önce tercih edeceğiniz bölüm, şehir ve üniversiteyi belirlemelisiniz. İşte 2 gün boyunca yapılacak tanıtım ve bilgilendirmelerle bu üniversitelerde çalışan personellerden, ders veren hocalardan bu imkanı bulacaksınız. En büyük sermayemizin, gücümüzün sizler olduğunu bilmenizi istiyor, bu programı en iyi şekilde değerlendireceğinizi ümit ediyorum. Böylesine güzel bir etkinlikte bizleri, sizlerle buluşturan Altıeylül ve Karesi Rehberlik Araştırma Merkezlerimize ve fuar yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.

İş bulmanın ana formülünün Türkiye'de ve dünyada yüzde 80 oranında referans olduğunu, referansın da ancak işini iyi ve düzgün yapmak, iyi ve erdemli bir insan olmak ve yeni insanlarla tanışarak mümkün olabileceğini vurgulayarak konuşmasına başlayan Kariyer ve İletişim Danışmanı Nur Erdem Özeren, “Sınavın, hayatınızın dönüm noktası olmadığını ne olur unutmayın. Amacınız para kazanmaksa, zaten dünyanın en zenginleri üniversite mezunu değil. Amacınız mutlu olmaksa, mutluluk para ile değil sevdiğiniz ve istediğiniz işi yaptığınız zaman gelecek” şeklinde konuştu.