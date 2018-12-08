Üniversitede uygulamalı kokoreç eğitimi

Balıkesir'de sektörünün tanınmış isimlerinden iş adamı Erdal Aslanboğa, Balıkesir Üniveristesi'nde uygulamalı kokoreç eğitimi verdi. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerine kokoreç sarmasını uygulamalı olarak gösteren Aslanboğa, mesleğinin inceliklerini anlattı.

Balıkesir'de üretim yaparak Türkiye'nin bir çok noktasına kokoreç gönderen Aslanboğa Kokoreç'in sahibi Erdal Aslanboğa, Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Turizm Fakültesi'ne bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri ile bir araya gelen Aslanboğa, kokoreç sarmasını uygulamalı olarak anlattı. Mutfak uygulamaları dersinde öğrencilerle birlikte kokoreç saran Erdal Aslanboğa, "Her mesleğin belli başlı incelikleri, dikkat edilmesi gereken noktaları vardır. Bugün öğrencilerle bir araya gelerek bir nebze olsun katkıda bulunmak istedik ve beraberce bir şiş kokoreç sardık. Bu arkadaşlarımızın her biri gelecekte turizme önceli katkılar sağlayacaktır. Bizde bugün anlattığımız noktalarla katkıda bulunduysak ne mutlu" dedi.