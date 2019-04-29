Üniversiteler arası Hentbol karşılaşmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı Üni Lig Hentbol Play-of müsabakalarına ev sahipliği yaparken, 2 gün süren karşılaşmalarda dereceye giren takımlara törenle ödülleri verildi. Erkekler ve bayanlarda dereceye giren takımlar da birincilere 30, ikincilere 20 ve üçüncülere 10 bin lira hediye çeki verilirken, ayrıca kupa ve madalya takdim edildi.

Atatürk Spor Salondaki karşılaşmalarda, Bayanlarda 19 Mayıs Üniversitesi birinci olurken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ikinci ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de üçüncü oldu. Erkeklerde ise, İstanbul Üniversitesi ekibi birinci, Siirt Üniversitesi ikinci ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplerin ödülleri, Belediye Başkan Vekili Hasan Metin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Savaş Keskin tarafından verildi. dereceye girenler başarılarını halay çekerek kutladılar.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Balıkesir olarak şehrimiz çok büyük bir organizasyona imza attı. Üniversiteler Ligi dolayısıyla şehrimizde yaklaşık bin 54 sporcuyu ağırladık. Eş ve dostlarını da sayarsak belki bin 200-bin 250'nin üzerinde kişiyi şehrimizde 4 gün misafir ediyoruz. Bu insanlar otellerimizde kalıyorlar. Burada geziyorlar. Şehrimiz ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Ben, bu vesileyle Türk Üniversiteler Federasyonuna çok teşekkür ediyorum."diye konuştu.

Üniversiteler Spor Ligi 6. sezonu finallerinin tamamlandığına dikkat çeken Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Savaş Keskin de,”Geçen sezonumuzda 9 branşta müsabaka yaparken, bu sezon 16 branşta gerçekleştirdik. Balıkesir'de şu anda bin 200 sporcu ağırlanıyor. Bu manada emek veren il müdürlüğümüze ve federasyonumuza teşekkür ediyorum” dedi.

19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatma Ermiş'te, “Burhaniye'de düzenlenen Üni Lig finallerinde 19 Mayıs Üniversitesi olarak şampiyon olduk. Çok emek verdik. Emeğimizin karşılığını aldık. Ama, çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Üniversitemize kupamızı götürdüğümüz için ayrıca gururluyuz. Bize destek veren Üniversitemiz Rektörü Sait Bilgiç ve Dekanımız Yalçın Taşmektepliğil'e ayrıca teşekkürümüzü iletiyoruz. Kızlarımızın emeğine sağlık. Hepsini tek tek öpüyorum. Çok mutluyuz” dedi. İstanbul Üniversitesi Takım Kaptanı Kaan Küçük de,” Bizleri burada ağırlayan öncelikle Burhaniye Belediye Başkanımız olsun, organizasyon olsun bizleri çok mutlu ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle süper bir organizasyon oldu. Herkesin eline koluna sağlık. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Çok emek harcadık. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.