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Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı

Balıkesir Üniversitesi, (BAÜN) Türkiye’de sayılı üniversitede bulunan sportif altyapısı ve spor tesisleri ile ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi, (BAÜN) Türkiye'de sayılı üniversitede bulunan sportif altyapısı ve spor tesisleri ile ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu organizasyonuyla gerçekleştirilen, Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası, BAÜN ev sahipliğinde başladı.


18- 22 Mayıs tarihleri arasında BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonunda gerçekleştirilecek Şampiyonada, 35 farklı üniversiteden kadınlar ve erkekler kategorilerinde 120 sporcu yer alıyor.

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