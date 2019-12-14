Üniversiteli gençler ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu

Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğündeki Takım Çalışması dersinde bir araya gelen öğrenciler, yöredeki ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu. Okulun Bankacılık ve Finans Bölümünde okuyan 7 öğrenci, yöredeki esnaflardan temin ettikleri erzak kolilerini 100 aileye ulaştırdı.

Burhaniye'deki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 5 yıl önce başlatılan Takım Çalışması dersine katılan öğrenciler, önemli çalışmalara imza attı. Bu yıl da gene Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde bir araya gelen 7 öğrenci, yöredeki esnaflardan sağladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Topladıkları erzakları kolilere dolduran öğrenciler kapı kapı dağıttı. Projede görev almaktan mutlu olduklarını anlatan Ece Nur Sarıoğlu, “Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban hocamızın Takım Çalışması dersinde “Bu Kolide Umut Var adlı” projeyi yürütüyoruz. 7 kişiyiz ve bu görevi yapmaktan gurur duyuyoruz. Esnaflar bize yardımcı oluyorlar. Destekleri için teşekkür ediyoruz. İnsanlara erzak kolileri hazırlıyoruz. Şu ana kadar 100 koli hazırladık. Her birini köylere dağıttık. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Hande Nur Kırantı da, ”Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileriyiz. Prof. İlban'ın öğrencileri olarak geleceğe iz bırakıyoruz. 100 tane koli hazırladık. Gencinden yaşlısına birçok ihtiyaçlıya ulaştırdık. İnşallah, bu projeyi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Prof. Mehmet Oğuzhan İlban da, “Takım Çalışması dersinde “Bubyo Ruhunu Yaşat” sloganı ile 5 yıl önce başlattığımız projemiz devam ediyor. Bu projeyle, öğrencilerimizde aidiyet duygusu ve okullarına bağlılığını artırdığımızı düşünüyoruz. Bu derste bu yıl da öğrencilerimizin projeleri devam ediyor. 37 tane grubumuz var. Bu yıl farklı meselelere dokunuyoruz. Bölgede yardıma muhtaç olan insanlardan tutun da çevreyle ilgili birçok çalışmamız var. Öğrencilere önemli katkılar sağlayan iş adamlarımız, kamu ve özel sektör kuruluşları var” dedi.