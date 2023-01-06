Üniversiteli öğrencilerden ihtiyaçlı çocuklara kış desteği

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Öğrencileri "İmkanı Olmayan Çocukların Kışı Sıcak Geçirme" projesini hayata geçirdi. Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3.sınıf Uluslararası Ticaret Birinci Öğretim öğrencilerinin projesi ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.

Uluslararası Ticaret Birinci Öğretim 3.Sınıftan, Elanur İncirci, Harun Öz, Mert Can Metin, Tugay Tuncer, Yiğit Can Hayta, Mustafa Alkan; "BUBFA İle Minikler Isınıyor" sloganı ile projelerini hayata geçirdiler. Takım Sözcüsü Elanur İncirci; “Ülkemizde, olduğumuz şehirde imkanı olmayan, ailesi ekonomik sıkıntılarla baş edemeyen, bu yüzden kışı montsuz geçiren çok sayıda öğrenci var. Takım arkadaşlarımla proje düşünürken aklımıza minik kardeşlerimiz geldi ve Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamıza danıştığımızda projemize olumlu yanıt verdi. Biz de onun önderliğinde bulabildiğimiz kadar yaşı küçük kardeşlerimizi bulduk. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz, o küçük kardeşlerimizin hediyelerini alınca yüzündeki mutlulukları dünyaya bedeldi. Biz hediyelerini ulaştırdıktan sonra hediyesini giyip arkadaşlarının yanına giden küçük kardeşlerimiz oldu ve o anda bu projenin çok önemli bir proje olduğunu anladık. Bizim için çok güzel bir andı umarım ileride de elimize böyle imkanlar geçer ve küçük kardeşlerimizi mutlu etmeye devam ederiz.” dedi. Takım Çalışması dersi dahilinde Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde geçekleştirilen proje dahilinde yapılan yardım gerekli yerlere ulaştı, öğrencilerin uğraşları ve sponsorların destekleri ile küçük çocukların eksikleri bir nebzede olsa giderilmeye çalışıldı. Projede görev alan öğrencileri kutlayan BUBFA Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “BUBFA ile Minikler Isınıyor.” Sloganı ile hareket ettiğimiz, imkanı olmayan ailelerimizin çocuklarının, “çocuklarımızın” kış aylarında içlerini sıcacık yapacak projemizdir. Bu proje ile onların bizim geleceğimiz için ne kadar önemli olduklarını anlamaları ve kendilerini değerli hissetmeleri bizim için çok önemli bir konuydu. Onlar bizim geleceğimiz ve bu doğrultuda onların geleceğine az da olsa bu proje ile ışık tutmaya çalıştık. Projenin gerçekleştirilmesinde çaba gösteren tüm öğrencilerimi kutluyorum" dedi.