Ünlü Belgeselci Serdar Kılıç Dursunbey'de

Ömrünün üçte birini doğaya adayan, yurtiçi ve yurtdışında bu konuda birçok yayına imza atan, ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden Doğadaki İnsan Serdar Kılıç Dursunbey'de öğrenciler ile buluştu.

TRT'de yayınlanan Doğadaki İnsan programının sunucusu Serdar Kılıç bu hafta sonu Dursunbey'de gerçekleştireceği çekimler öncesi Çok Programlı Lise konferans salonunda öğrenciler ile bir araya geldi. Doğa ve çevre konulu programlarıyla kamuoyunda yakından tanınan Kılıç, konferans süresince tabiatın önemini kendisini dinleyenlere anlattı. Programlarında ve araştırmalarında tabiatı tarihsel süreç içinde değerlendirdiğini dile getiren Kılıç, geçmiş yüzyıllarda kullanılan ulaşım yollarındaki yerleşim yerlerinin çevre ve şehir kavramıyla önemli bir ilişkisi olduğuna değindi. Bu şekilde yaşantının devam ettiği köylere yaptığı ziyaretleri kendisini dinleyenlere aktaran Kılıç, 30 yıl sonra günümüz şartları nedeniyle devam eden göçler sonucu bu köylerden geriye sadece kalıntıların kalabileceğini söyledi. Program çekimleri sırasındaki tabiat izlenimlerini de konferansa katılanlarla paylaşan Kılıç, en doğru terapi yönteminin doğadaki yaşantı olduğu görüşünü dile getirdi.

Konferansın son bölümünde öğrencilerden gelen ilginç sorulara cevap veren Kılıç, son bölümde ise öğrencilere ney dinletisi gerçekleştirdi. Hafta sonu ekibi ile birlikte Dursunbey'in çeşitli bölgelerinde çekimler gerçekleştiren Serdar Kılıç, Doğa ile iç içe kaldığı belgeseli TRT ekranlarında izleyiciye sunacak.