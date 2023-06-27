Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'den 11 gündür haber alınamıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 11 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'ndan emekli olan Berzeg, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Jandarma timleri 20 kilometre çapında sürdürdüğü arama kurtarma faaliyetine devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Gönen Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik yürüyüş için çıktı ve bir daha geri dönmedi. Angela Berzeg (80), eşinin eve dönmemesi üzerine kayıp bildirimi için jandarmaya aradı. Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

11 gün oldu, tek bir iz yok

Olay herkesi endişelendirirken, Berzeg Ailesi arama çalışmalarının yapıldığı alanın genişletilmesini talep etti. Angela Berzeg, eşine kısa süre önce alzaymır teşhisi konulduğunu söylerken, hastalığın henüz çok başında olduğunu oldukça dinç ve sağlıklı olduğunu ifade etti. Angela Berzeg, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların daha geniş alanda ve daha fazla kişiyle yapılması istedi. Şu ana kadarki arama çalışmalarının çok iyi bir şekilde yapıldığını belirten Angela Berzeg, "Daha geniş yerlere bakmak lazım, Türkiye'de nereye gidebilirse oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir, onu çok merak ediyoruz" diye konuştu.

Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg ise şunları söyledi:

"11.ci gündeyiz hala çalışmalar devam ediyor, Ayrı bir grup geldi Ankara'dan çalışmalar devam ediyor ancak hala en ufak bir iz yok. Alanın daha çok genişletilmesini istiyoruz. Bu demek oluyor ki daha fazla insanın gelmesini rica ediyoruz. Her geçen gün umutlarımız azalıyor daha büyük alanın araştırılmasını istiyoruz çünkü bu alanda olmadığına inanıyoruz artık aynı bölgeyi dört defa taradıkları için."

Korhan Berzeg'in diğer kızı Sibel Berzeg de şunları anlattı:

"11 gün oldu bile şimdiye kadar AFAD Jack ve diğer arama araştırma ekipleri hepsi burada yapılabilecek her şeyi yaptılar şimdiye kadar bu alan içerisinde devletten biraz daha yardım istiyoruz daha geniş yerlerde arama yapılması için daha fazla kaynak için yardımınıza ihtiyacımız var."

Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut da arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Berzeg'in yürüyüş yaptığı alanı 3-4 kez taradıklarını belirten Akbulut, "Bugün 11. gün hala bir umudumuz var. Aramalara devam edeceğiz. İnşallah Korhan beye ulaşacağız. Bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Ormanlık bölgede de taramalar yapacağız. İnşallah bir sonuca ulaşacağız" dedi.