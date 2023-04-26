İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel Bandırma'da dedesinin cenazesine katıldı

Oyuncu Hande Erçel’in dedesi Metin Erçel, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.


Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in, aslen Manyas eşrafından olup, emeklilik yaşamı sonrası Bandırma'ya yerleşen dedesi emekli Hava Astsubayı Metin Erçel (82), ikindi namazını müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı. Cenaze törenine katılan Hande Erçel'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.