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Ünlü oyuncu Serhat Özcan siyasete soyundu

Televizyon ekranlarında “Tirbuşon” karakteriyle ünlenen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serhat Özcan Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adayı oldu.

Televizyon ekranlarında “Tirbuşon” karakteriyle ünlenen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serhat Özcan Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu.


Tiyatroya 1978 yılında Balıkesir Halk Eğitim Merkezi'nde amatör olarak başlayan ve birçok tiyatro oyununda yer alan sanatçı Serhat Özcan siyasete soyunuyor. Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili adaylığını kabul eden Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serhat Özcan'ın hangi ilden aday gösterileceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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