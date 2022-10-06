Ünlü oyunculardan meme kanseri için farkındalık etkinliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ünlü oyuncuların da katıldığı etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisinin önemine dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmesi nedeniyle, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir yürüyüş ve etkinlik programı düzenlendi. Sağlık çalışanları ve kadınların hazır bulunduğu etkinliğe, bir dizi filmin ünlü oyuncuları Reha Özcan, Veda Yurtsever İpek, Melisa Berberoğlu, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Demircan Kacel ve Tayfun Eraslan da destek verdi.

Ayvalık marina mevkiinden, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren meme kanserine farkındalık yürüyüşü öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Veda Yurtsever İpek, "Erkenden farkına varılabilecek bir hastalığın gecikme nedeniyle ciddi problemler yaşanmasının önüne geçilebilmesi adına Ayvalık halkı ve özellikle kadınlara sesleniyoruz; ücretsiz taramaların yapıldığı bu program dahilinde lütfen kontrollerini ihmal etmesinler” dedi.

Genç oyuncu Almila Ada ise, “Bizler de Veda abla ile aynı fikirdeyiz. Kanserde erken teşhis çok önemli. Böyle bir imkan varken, tüm kadınlar bu imkandan çekinmeden yararlanmalı ve kontrollerini aksatmadan yaptırmalıdır” mesajını verdi.

Oyunculardan Melisa Berberoğlu da, böylesi bir etkinliğe katılıp, bir farkındalık oluşturulmasına katkı verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Genç oyuncu Demircan Kacel ise arkadaşlarının mesajlarına aynen katıldığını erken teşhisin kanseri yendiği gerçeğinin de asla unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Usta oyuncu Reha Özcan da meme kanserinin sadece kadınların sorunu olarak cins ayrımı yapılmadan bakılmaması gerektiği vurgulayarak, “Sağlık ve yaşama dair her şeyde insan olarak herkesle birlikte hayatı daha iyiye çevirmek istiyoruz. Daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü yaşadığımız bu hayat bizim değil, çocuklarımızın hayatları. O yüzden de bizde onlara destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Amaç farkındalık oluşturmak

Düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgiler veren Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Kevser Uyan, 1-31 Ekim tarihlerinin Meme Kanseri bilinçlendirme ayı olduğunu hatırlatarak, “Burada olmamızın nedeni insanlara meme kanserinin var olduğunu hatırlatmak ve bu kanserle çok yayılmadan, ölümcül hale gelmeden, hastalık ilerlemeden tanısının koyulabildiğini, erken teşhisinin yapılabildiği ve erken teşhisle iyileşme sürecinin daha çabuk olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımızı sağlık müdürlüklerimize bağlı KETEM'lerimize bekliyoruz. Ücretsiz olarak bakanlımızın tarama programı vardır. İki yılda bir momografi çekimleri yapılmaktadır. Herkesi bekliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz” diye konuştu.

“Kanserde erken teşhis çok önemli”

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Refik Budak da yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmalarla kadınları meme kanserine karşı farkındalıklarını arttırabilmek olduğunu kaydederek, “Çağımızın en büyük sorunu obezitedir. Bununla beraber toplumumuzda obezite nedeniyle meme kanseri vakalarını daha sıklıkla görmeye başladık. Burada önemli olan kişinin farkındalığıdır. Günümüzde elimizdeki teknolojik imkanlarla meme kanserini çok daha erken yakalayabiliyoruz. Bu yüzden de erken teşhislerle herkesin hayatlarına devam etmelerini istiyoruz” dedi.

Farkındalık etkinliği yürüyüşün ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan konuşmalar, halk oyunları gösterimi ve amatör sanatçılardan oluşan koronun verdiği konserle sona erdi. Etkinlikte Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ethem Vardı, Belediye Meclis Üyesi Tülay Çankaya, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Yılmazda hazır bulunurken, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü kadın polisleri KADES bilgilendirme standı kurdu.