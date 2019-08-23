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Ünlü ressam Kayalı sanat şölenine hazırlanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan dünyaca ünlü ressam Gülseren Kayalı, yeni bir resim sergisi için hazırlık yapıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan dünyaca ünlü ressam Gülseren Kayalı, yeni bir resim sergisi için hazırlık yapıyor.


Açılışı 30 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak olan serginin, 8 Eylül'e kadar süreceği öğrenilirken, serginin Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde yer alacağı bildirildi. Gülseren Kayalı'nın resim sergisine, sanat ve iş dünyası ile sanatsever vatandaşlardan yoğun katılım bekleniyor.


Kayalı, bu sergisinde “Masal ülkesi” olarak tanımladığı Ayvalık'ı kendine özgü renkler ve çizgilerle anlatırken, gizemli kedicikleri de gözleri ile sizleri büyülemeye ve iç dünyalarınızda fırtınalar koparmaya hazırlanıyor.

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