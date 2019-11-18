Ünlü şair Abdurrahman Delen'e "kardeşlik" ödülü

İstanbul-Azerbaycan Dostluk Derneği'nin organizasyonuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi", iki ülkenin sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirirken, ünlü şair Abdurahman Delen de bu ödüle lâyık görüldü.

Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesi, iki ülkenin sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından önemli sîmâları bir araya getirdi. Bu yıl 3. kez düzenlenen ödül töreni organizasyonu İstanbul-Azerbaycan Dostluk Derneği tarafından iki ülkenin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya yayma amacıyla yapıldığı öğrenildi. Oyuncu Serpil Tamur, Yıldız Kültür, Gökhan Türkmen, Perihan Savaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, Ivana Sert, Furkan Palalı, Selin Ciğerci, Tuğba Özay, Bünyamin Sürmeli gibi tanıdık isimlerin de ödül aldığı gecede ünlü şair Abdurahman Delen de unutulmadı.

Şair Delen, “Dost Azerbaycan'ın kardeşimiz olan halkının takdirine mazhar olmak benim için çok büyük bir gurur oldu. Sımsıkı bağlarla bağlı olduğumu Azeri kardeşlerimizin bir araya gelerek kurdukları İstanbul-Azerbaycan Dostluk Derneği tarafından böylesi anlamlı bir ödüle lâyık görülmek beni inanılmaz mutlu kıldı. Bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.