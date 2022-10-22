Ünlü sanatçılarla gazeteci ve gurmelerden zeytin hasatı

Zeytinin başkenti olarak kabul edilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en önemli zeytinyağı markalarından Komili, Türkiye'nin en önemli gurmeleri, ünlü sanatçılar ve ulusal basının önemli gazetecilerini bu yıl “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” sloganıyla organize ettiği ve 25. kez düzenlediği zeytin hasat şenliğinde bir araya getirdi.

Ünlü oyuncu Güven Kıraç, Erkan Can ve ünlü gurme Türev Uludağ gibi isimlerin yanı sıra usta gazetecilerle, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'ın, Özgün Akademi'ye ait zeytinliklere girerek gerçekleştirdikleri hasat oldukça renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Komili'nin de bünyesinde olduğu Bunge Gıda'nın Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa ile Zeytinyağı Operasyon Şefi Mehmet Cavlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, halk oyunları gösterimlerinin ardından, Güven Kıraç ve Erkan Can'ın sempatik açılış konuşmalarıyla başladı. Küçük sepetlere topladıkları zeytinlerin daha sonra katılımcılara hediye edildiği etkinlikte konuşan Bunge Zeytinyağı Operasyon Şefi Mehmet Cavlı, kısa bir süre önce hayatını kaybeden Ayvalık'ın en önemli zeytin sanayicisi Ahmet Sucu ile birlikte 25 seneden bu yana organize ettikleri hasat etkinliklerinde bu yıl onun olmayışından duyduğu üzüntüyü gözyaşlarıyla ifade etti.

“20 milyon zeytin ağacı tarandı”

Etkinlikte konuşan ünlü oyuncu Güven Kıraç, Komili tarafından Ayvalık'a bir zeytinyağı enstitüsünün kurulacağını müjdeleyerek, “Bu enstitü; hem zeytin, hem de zeytinyağının daha iyi yerlere taşınması için başta kadın çiftçiler olmak üzere tüm zeytin emekçileri için eğitim programları dizisi halinde verilecek. Bu vesileyle aynı zamanda alanlarında usta olan yazarlara zeytin ve zeytinyağıyla ilgili kitaplar hazırlatılacak. Zeytin ağacının diğer adı da; Ölmez Ağaç'tır. Günümüzde 3 bin yaşında zeytin ağaçları var. Bu ağaçlar aynı zamanda birer arkeolojik değer anlamını taşıyor. Bu yüzden de bazı arkeologlarda çalışmalarda yer alacaklar. 2018 yılında başlayan anıt zeytin ağaçlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalarda sürüyor. Bu çerçevede Balıkesir, Ayvalık ve Akhisar'da 20 milyon zeytin ağacı taranmış durumda. Bunların arasında 310 adet ağaç hemen tescil altına alındı. Hepimiz biliyoruz ki; zeytinyağı sağlık açısından şifa kaynağıdır. Bu duygularla zeytine, zeytinciliğe ve zeytinyağına önem veren herkese selam olsun” dedi.

“Zeytin ağacı gelecek kuşaklara herhangi bir erozyona uğratmadan ulaştırmalıyız”

Ünlü oyuncu Erkan Can ise yaptığı konuşmada, anlatmak istediği pek çok şeyi Güven Kıraç'ın anlattığını vurgulayarak, “Zeytin ağacı; ezelden ebediyete kadar gidecek olan bir ağaçtır. 3 bin ve hatta 5 bin yıl yaşayabilen bu ağaçtır. Anadolu pek çok uygarlıkları bünyesinde barındırdığı için pek çok arkeolojik alanın içinde zeytin ağacının var olduğunu görebiliyoruz. Arkeoloji ile zeytin ağacı binlerce yıl öncesinden günümüze birlikte gelen iki unsurdur. Günümüz şartlarında en sağlıklı ve sağlam kalanın zeytin ağacı olduğunu düşünüyorum. Bunun yağı ve meyvesi tam bir şifa kaynağıdır. Tam naturel ve hiçbir karışımı olmayan, hiçbir kimyasal değişime uğramayan tek ağaçtır. Bu da çok önemli ve elimizde sağlık açısında sadece zeytin ağacı kaldı diyebiliriz. Bu yüzden de zeytin ağacına çok iyi bakmamız ve zeytin kültürünü bizden sonraki kuşaklara herhangi bir erozyona uğratmadan ulaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.

"Bu yıl son 5 yılın ortalamasından 2 kat fazla zeytin rekoltesi var"

Hasat sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bunge Zeytinyağı Operasyon Şefi Mehmet Cavlı, bu yılın ilk zeytin hasadını misafirleriyle birlikte yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yeni hasta sezonu zeytin sektörüne hayırlı uğurlu ve bereketli olsun. Ülkemizdeki tüm üretici için bol kazançlı olsun” temennilerinde bulundu. Zeytin rekoltesinin bu yıl Türkiye'nin son 5 yılın ortalamasının iki kat fazlası olduğunu savunan Mehmet Cavlı, “Son 5 yılın ortalamasını 200 bin ton olarak kabul edersek, bu yıl zeytin rekoltesi 400 bin tonun üzerinde olacak. Bu durum sektör için çok çok iyi bir seviyedir. Tabi bakıldığında zeytin üreticisinin de maliyetleri yüksek. İnşallah bu yıl üreticilerimizde yüksek hasattan istedikleri ekonomik kazançları sağlayabilirler. Bence sektörü böyle bir rekolteye ihtiyacı vardı. Tekrar yeni hasat sezonu herkes için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Türk mutfağı, zeytinyağlılar kategorisini bünyesinde barındıran tek mutfak”

Türkiye'nin en önemli gurmelerinden şef Türev Uludağ ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalık bir zeytin hasadında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu sene Kuşaklar Boyu Yaşasın diye var olan sloganıyla birlikte Komili her sene olduğu gibi çok güzel bir hasada daha imza attı. Sürdürülebilirliğin çok önemli olduğu bu hasatta olmaktan son derece mutluyuz. Türk mutfağı zeytinyağsız olmaz. Zeytinyağı aslında çok iyi bir ilaç. Hatta eskiden zeytinyağı gerçek anlamda ilaç olarak da kullanılmış. Yemeği bambaşka bir yere doğru götüren bir nokta. Türk mutfağına baktığınız zaman zeytinyağlılar kategorisi olan aslında tek mutfak olduğumuzu da görebilirsiniz” dedi.