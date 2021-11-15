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Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde bıçaklanarak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların apartman dairesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in tekne imalatı yapan yeğeni Hakan Özbeğen'in (52) bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili olarak oğlu Çağatay Ö. (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı.


Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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