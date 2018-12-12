Ünlü tatil yerindeki tek ATM de kaldırıldı

Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde hizmet veren Ziraat Bankası'na ait ATM, işgaliye ücreti istenince banka tarafından kaldırıldı.

Kış aylarında 2 bin, yazın ise 30 bin kişinin yaşadığı Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi'nde bulunan ATM, belediyenin işgalliye parası istemesi üzerine Ziraat Bankası tarafından kaldırıldı. ATM'nin kaldırılması Ocaklar halkı tarafından tepki ile karşılandı.

Ziraat Bankası'na ait ATM kabininin kaldırılma gerekçesini öğrenmeye çalışan mahalle halkı, Erdek Belediyesi ile bankanın işgaliye harcı konusunda anlaşamadığı bilgisine ulaşınca tepki büyüdü. Kış aylarında 2 bin kişinin yaz aylarında ise çok sayıda tatilcinin akınına uğrayan tatil yöresi Ocaklar'da, Ziraat Bankası'nın ATM kabinini kaldırmasına bir anlam veremediklerini belirten mahalle sakinleri, “Yaşlılarımız emekli maaşlarını buradan rahatça alabiliyordu. Zeytin üreticileri Marmara Birlik tarafından hesaplarına yatırılan paraları tahsil edebiliyordu. Mahallede görevli memur ve işçilerimiz maaşlarını çekebiliyordu. Resmi ve özel kurumlara faturalarımızı ödeyebiliyorduk. Bize bir ATM kabinini bile çok gören zihniyete yazıklar olsun” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

Belediyeden yapılan açıklamada ise "2011 yılında Erdek Belediyesi ile Ziraat Bankası arasında Ocaklar Mahallesi'ne ATM kabini konulması için imzalanan protokolde bedelsiz olarak tahsis edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Daha sonra 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52. Madde 1. fıkrasına göre bu yere bir işgaliye bedeli çıkarıldığı ve bankaya tebliğ edildiği, bankanın da işgal harcını ödememek için ATM'yi kaldırdığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Erdek Belediyesi sosyal paylaşım sitesinden halkı bilgilendirme amaçlı “Belediyemizde yapılan Sayıştay denetimlerinde ATM yerlerinin ücretsiz olarak tahsisinin uygun olmadığı, kamu zararı oluşturduğu gerekçesi ile Ziraat Bankası ile iletişime geçilmiş ancak banka yetkilileri tarafından belediyemizle protokol yapılmak istenmemiş olup, Ocaklar Mahallesi'nde bulunan ATM kabini Bandırma Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü'nce yerinden sökülmüştür. Mahalle sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ocaklar halkından gelen tepkiler üzerine harekete geçen Erdek Ziraat Bankası Şube Müdürü Özcan Öz beraberinde görevli bir personel ile birlikte, Erdek Belediyesi'ni ziyaret ederek Erdek Belediyesi Başkan Vekili Nimet Kalafat ve Erdek Belediyesi Başkan Yardımcısı Hulusi Ay'la bir araya gelip, Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ATM mağduriyetlerini gidermek adına görüşme yaptıkları öğrenildi.