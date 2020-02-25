Ünlü yazar Sebahattin Ali Edremit'te anıldı

Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali, doğum gününde bir dönem yaşadığı, eserlerine konu olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde anıldı.

Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda heykelinin bulunduğu ve adının verildiği parkta bir anma töreni düzenlendi. Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Semra Arvış, “Doğum günleri önemlidir. Ama Sabahattin Ali gibi bir değerin doğumu çok daha önemlidir. 113 doğum gününde Sabahattin Ali'yi rahmetle, özlemle anıyoruz” dedi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit Belediyesi olarak ünlü yazarın Edremit'te yaşadığı evin tadilatının yapıldığını vefat günü olan 2 Nisan tarihinde büyük bir törenle evinin açılarak anılacağını ifade etti. Tunçer, “Sabahattin Ali'nin Edremit'te yaşadığı evin tadilatı son hızıyla devam ediyor. Bundan sonra Edremit topraklarında yaşamış, çocukluğunu burada geçirmiş, ülkemizin ve dünyanın değerli şair ve yazarlarından Sabahattin Ali'yi unutmadık, unutmayacağız. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda kaybettiğimiz gün olan 2 Nisan tarihine evinin restorasyonunu bitirmeye çalışıyoruz. Bu topraklara adını yazdıran, Sabahattin Ali'nin doğum günü kutlu olsun diyorum” dedi.

Törene katılan CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyeler, Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Semra Arviş ve vatandaşlar ünlü yazarın heykeline çiçekler bıraktılar. Akşamda Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde “Sabahattin Ali romanları, şiirleri ve Edremit” konulu söyleşi gerçekleştirilecek.