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Ünlü Yönetmenin annesi hastaneye kaldırıldı

Ünlü Yönetmen Tunç Başaran’ın 103 yaşındaki annesi Pakize Başaran, Covid-19 şüphesiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ünlü Yönetmen Tunç Başaran'ın 103 yaşındaki annesi Pakize Başaran, Covid-19 şüphesiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Geçtiğimiz yıl vefat eden Ünlü Yönetmen Tunç Başaran ve oyuncu Meriç Başaran'ın annesi 103 yaşındaki Yazar Pakize Başaran, Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yazar Başaran'ın test sonuçlarının negatif çıktığı, genel durumu iyiye giden Başaran'ın takip ve tedavisinin hastanede devam edildiği öğrenildi.

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