Üretici açıklanan çiğ süt fiyatlarını olumlu karşıladı

Ulusal Süt Konseyi tarafından 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşecek olan ve dört aylık süreyi kapsayan çiğ sütün yeni fiyatının 2.80 TL olduğunu aktaran Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, çiğ süte litre bazında 50 kuruş zam geldiğini, buna 20 kuruş soğutma bedeli ve 30 kuruş destekleme primi de eklendiğinde bu rakamın litre bazında 3.30 lira olacağını söyledi.

Manyas Süt Üreticileri Başkanı Fevzi Karakaş yaptığı açıklamada; “Yeni açıklanan çiğ süt fiyatları üreticimize hayırlı olsun, ben açıklanan fiyatları makul buluyorum, zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönem de 2.80 TL kötü bir rakam değil, tüketiciyi de düşünmek zorundayız. Yalnız üretici olarak son bir yıl çiğ süt fiyatlarında bir değişikliğe gidilmediği için zor günler geçirdik. Şimdi bu ay sonuna kadar sanayici ile bir araya gelerek, soğutma bedellerinin 20 kuruşun üzerine çıkması ve çiftlik sütünün daha farklı bir fiyattan satılması için masaya oturup bu talepleri kendilerine ileteceğiz. Biz Birlik olarak geçen dönem Ulusal Süt Konseyinin belirlediği 2.30 liralık fiyatın üzerine pazarlık yaparak artı litre başına 10 kuruş alarak, üreticimize 2.40‘tan ödeme yaptık. Kaliteli çiftlik sütünü ise 2.55 liradan satışını gerçekleştirdik. Bizim tek amacımız süt üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmek için şartları zorlamaktır. Açıklanan fiyatları ben olumlu buluyorum ve süt üreticimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karakaş Manyas'ta günlük süt üretiminin 80 ton olarak gerçekleştiğini, üç yıl önce bu rakamın 120-130 ton civarında gerçekleştiğini vurguladı.