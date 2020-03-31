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Üreticiden vatandaşa ücretsiz sabun

Erdek’te bir market ve zeytin işletme sahibi korona virüsüyle mücadele için ücretsiz sabun dağıtıyor.

Erdek'te bir market ve zeytin işletme sahibi korona virüsüyle mücadele için ücretsiz sabun dağıtıyor.


Erdek İlçesi'ne bağlı Ocaklar Mahallesinde faaliyet gösteren Market ve Zeytincilik İşletmesi sahibi Devrim Korkmaz, kendi markası olan zeytinyağı sabununu korona virüsü salgını nedeniyle, vatandaşlara ücretsiz dağıtacak. Devrim Korkmaz, vatandaşların evlerinden çıkmamalarını ve temizlik konusunda hassas olmaları uyarısında bulundu. Bir market ve zeytincilik İşletmesinin sahibi olarak korona virüs salgınına dikkat çekmek adına sahaya çıktığını belirten Devrim Korkmaz “Bu lanet hastalığı yenebilmek adına en önemli etkenin temizlik olduğunu biliyoruz. Bu konuda bizlerde çorbada tuzumuz olsun duyarlılığıyla harekete geçtik.Hijyene en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde 65 yaş üstü ve ihtiyacı olan her aileye doğal zeytinyağ sabunlarını korona virüsü ile mücadele etmek amacı ile Erdek ve kırsal mahallelerde toplam 2 bin 500 aileye 5 bin paket (1 ton) ücretsiz olarak dağıtma kararı aldık" dedi.

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