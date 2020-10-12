Üreticiler zeytin rekolte beyannamesi verecek

Rekolte beyannamesi alımına başlayan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 3 bin 255 ortağının 8 milyon 264 bin 674 kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulunulduğu öğrenildi. Erdek merkez ortakları rekolte beyannamelerini kooperatifin merkez binasında yetkililere teslim ediyor. Erdek'e bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden ortakların rekolte beyannameleri ise kooperatif görevlileri tarafından kırsal mahalleler ziyaret edilerek, kooperatif ortaklarıyla mahalle kahvehanelerinde bir araya gelinerek teslim alınıyor.

16 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecek olan rekolte beyannamelerinin düzenlenmesinde beyan edilecek miktarların gerçeğe yakın değerler olmasının önemine dikkat çeken Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, “Yeterli miktarda havuzların hazırlanması ve üretim miktarına bağlı planlamaların ve stratejilerin tespiti ortağımız, kooperatifimiz ve Marmarabirlik açısından çok mühim. Ortaklarımızın zeytin hasadında mağdur olmamaları için kesinlikle rekolte beyannamesi vermeleri esastır. Rekolte beyanı vermeyen ortakların zeytini alınmayacaktır. Bu bakımdan ortaklarımızın kooperatifimiz merkez binasına gelerek rekolte beyannamelerini vermeleri gerekmektedir” dedi.