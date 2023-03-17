İhlas Haber Ajansı

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Usulsüz reçete ve rapor düzenlemekten tutuklanan doktor, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdüğü iddia edilen Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı H.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya sürdüğü iddia edilen Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı H.E. (65), tutuklu bulunduğu Bandırma T Tipi Cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hatırlanacağı üzere, 17 Aralık 2022 tarihinde Balıkesir merkezli İstanbul ve Kilis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda; "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla aralarında Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı H.E.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. H.E. (65), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bandırma T Tipi Cezaevine konulmuştu. Üç aydan bu yana tutuklu bulunan H.E., adli kontrol şartıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.

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