İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı adam defnedildi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı.


Balıkesir'in Gönen ilçesinde dedesini ağır yaralayan ve ninesinin ölümüne sebep olan Fettah S., Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Fettah S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderildi. 80 yaşında boğazı kesilerek hayata gözlerini yuman Bedriye Kangal ise Gönen'in Bakırlı mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.