Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı adam defnedildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde dedesini ağır yaralayan ve ninesinin ölümüne sebep olan Fettah S., Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Fettah S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderildi. 80 yaşında boğazı kesilerek hayata gözlerini yuman Bedriye Kangal ise Gönen'in Bakırlı mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.