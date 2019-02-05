Uygur kardeşler Balıkesir'de kırdı geçirdi

Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu'nun hazırladığı “Yeşilçam Sahnede” adlı konser-komedi Balıkesirlilerle buluştu.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonuyla ücretsiz olarak düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Özel tasarlanmış video art gösterimiyle zenginleştirilen konserde Süheyl ve Behzat Uygur'a Uğur Babürhan, Semiramis Talita ve Ömer Yılmaz eşlik etti. Müzik direktörlüğünü Serpil Günseli'nin üstlendiği konser, Yeşilçam emektarlarından bir çoğunun isimlerinin müzik eşliğinde seslendirilmesiyle başladı. Program, Balıkesirlileri nostaljik bir yolculuğa çıkardı. En sevilen Yeşilçam şarkılarından oluşan repertuvarlarındaki şarkıları seyircilerin de eşlik etmesiyle birlikte seslendiren sanatçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Müzik-komedi ve interaktif bölümlerin yer aldığı konser, seyircilerin sahneye davet edilerek şova katılmasıyla daha da eğlenceli bir hal aldı.

Sahnede doğum günü kutlaması

Eski Türk filmlerindeki bazı sahneleri seyircilerle birlikte canlandıran ekip, izleyenleri kahkahaya boğdu. Zaman zaman sahneden inerek seyircilerin yanına giden Uygur kardeşler, seyircilerle sohbet ettiler. Protokol üyelerinin de şova dahil olduğu program samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Ekip, cumartesi günü gerçekleşen programda, solistlerden Ömer Yılmaz'ın doğum gününü de sahnede seyircilerle birlikte kutladı.

Behzat Uygur, “Bir zamanlar; Hülya Avşar sahneye bornoz giyerek çıkıyordu, bizim ne eksiğimiz var” diyerek ekip arkadaşlarıyla birlikte programı bornozla şarkı söyleyerek kapadı. Programa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz katılırken, bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.