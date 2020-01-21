Uygur Türklerine yapılan zulüm fotoğraflarla sergilendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan zulüm düzenlenen bir fotoğraf sergisiyle gözler önüne serildi.

Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan Çin zulmünü kamuoyuyla paylaşmak için Edremit Türk Ocağı Temsilciliği ve Ayvalık üyeleri ile birlikte Ayvalık Belediyesi'ne ait Eski Hal Bahçesi'nde fotoğraf sergisi düzenlendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yaptığı zulüm ve vahşet gözler önüne serildi. Edremit Türk Ocağı Başkanı Mehmet Özkeleş, TÜRKAV Ayvalık Şube Başkanı Mustafa Kemal Doğrul, Araştırmacı-yazar Kemal Girgin öncülüğünde gerçekleşen sergide yer alan fotoğraflar, sergiyi gezenlerin yüreklerini dağladı.

Yoğun ilgi gören sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Türk Ocağı Başkanı Mehmet Özkeleş, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan Çin zulmünün bütün insafsızlığıyla sürdüğünü belirterek, “Bu durumu kamuoyuyla paylaşmak için bugün burada bu sergiyi açtık. Yaşanılan tüyler ürpertici vahşetin en hafif halini halkımıza aktarırken bile sergimizi ziyaret edenlerin büyük bir üzüntüye kapıldıklarını gördük. Yüce Allah'tan bu vahşetin bir an önce sona ermesini ve akan kanların durmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.