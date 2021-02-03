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Uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 54 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada 54 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen İ.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 54 adet sentetik uyuşturucu hap (gerica) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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