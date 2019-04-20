Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri şüpheli bir şahsın üzerinde 40 adet uyuşturucu hap yakaladı.
Balıkesir'de polis ekipleri şüpheli bir şahsın üzerinde 40 adet uyuşturucu hap yakaladı. Şüpheli C.Ç. gözaltına alındı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getireceği bilgisini aldığı şüpheliyi otogar yakınlarında yakaladı. Şüphelinin yapılan üst kontrolünde 40 adet excaty uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan C.Ç., adli makamlara sevk edildi.