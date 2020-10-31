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Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan iki çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan iki çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, polis tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Yapılan aramalarda 83.73 gram esrar maddesi, 15.96 gram esrar tohumu, 0.48 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 160 lira le geçirildi.

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