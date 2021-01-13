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Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalandıktan sonra mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir merkezli İstanbul, Bursa ve Muş olmak üzere 4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 4 ilde 12 adreste 10 şahsa yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 kişiden 7'si bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Emniyet güçleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 405 tane uyuşturucu hap, 21 gr metamfetamin, 54 gr esrar, 2 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 30 bin 800 TL para, 2 adet kapsam dışı bıçak, 42 adet 7.65 dolu fişek ele geçirilmişti.

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