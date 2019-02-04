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Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Balıkesir Şehirlerarası otobüs terminaline çalılar arasına uyuşturucu paketi saklayan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, terminalde kameraları kontrol eden görevli bir şahsın çalılıklar arasına bir paket bıraktığını tespit edince, güvenlik görevlisine haber verdi. Güvenlik görevlisi çalıların arasında bulunan paketi polis noktasında getirdi. Polis ve güvenlik görevlileri eşiliğinde açılan pakette 60 bin lira değerinde 209 gram metamfetamin maddesi çıktı. Kameraların incelenmesi sonucu paketi bırakan E.Ç. otogar civarında bulunan petrol istasyonunu yakınında yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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