Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 5,42 gram esrar, 4,66 gram metamfetamin ile 403 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.