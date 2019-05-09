Uyuşturucuyla mücadeleye cemiyet katkısı

Balıkesir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin düzenlediği ‘Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumun Rolü' konulu kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri il protokolü tarafından verildi.

Karesi AVM'de düzenlenen ödül törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Küresel Gazeteciler Konseyi Dönem Başkanı Mehmet Ali Dim'in yanı sıra protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Uyuşturucunun zararlarına ilişkin video gösteriminin ardından uyuşturucunun zararları konusunda Araştırma Görevlisi Dr. Emre Cem bir sunum yaptı. Tören ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Cemiyet Başkanı Semra Aman Akyürek:

“Uyuşturucuyla mücadelede toplum da aktif olmalı”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Semra Aman Akyürek uyuşturucu ile mücadelede toplumun önemine değindi. Akyürek, “Hem toplumsal sağlığı tehdit eden hem de tacirliğiyle terörizmi desteklediği bilinen uyuşturucu madde ile devletimizin ilgili birimlerince ciddi mücadele verildiğinin farkındayız ve takdir ediyoruz. Ancak bu mücadelede toplumun da rol alması, yasaların elverdiği şekilde katılımda bulunarak bu zehirle mücadelede destek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Hepimiz uyuşturucunun birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini görüyor, yaşıyor ve biliyoruz. Zehir tacirlerinin genç neslimizi hedef aldığını dikkate alarak verilen mücadelede özellikle bu noktaya yoğunlaşmak gerektiğini de buradan özellikle dile getirmek istiyorum. Zira yapılan bu konudaki bir çok araştırma da gösteriyor ki gençlerin delikanlı ve asi dönemlerinde merak duygularıyla kullanılıyor ve buna maalesef ki alıştırılıyor. Bu noktada kurumumla birlikte toplumun da rol alması ve sürekli tetikte olması gerektiğini düşünüyoruz bizler ve buna inanıyoruz. Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti de toplumla birlikte bu iletişim köprüsünde önemli bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeli dedik” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız:

“Her şey akademik başarıdan ibaret deği”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da konuşmasında öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla yaptıkları projeleri dillendirdi. Yıldız, “Bu şehirde yaklaşık 2,5 yıldır Valimizin himayelerinde büyük bir aşkla yürüttüğümüz bir projemiz var, BENGİ projesi. Amacımız Balıkesir'de milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek. Çünkü biz bu dünyada her şeyin akademik başarıdan ibaret olmadığını, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatlar faaliyetlerde de en önde olmalarını önemsiyoruz. Mevlana'nın ifadesiyle; ‘çift kanatlı kuş olarak' hem akademik başarıda en önde olmaları hem de diğer anlamda en önde olmalarını önemsiyoruz. Çünkü Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü var; ‘bir şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi unutursanız ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri de tahrip eder' diyordu. Eğer o şehirdeki nesli ihya etmezsek birçok sorunla karşılaşacağımızın farkındayız. Bu anlamda BENGİ Projesi kapsamında özellikle Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi kapsamlında bu şehirdeki 187 bin öğrencimizin 40 binine spor yaptırmak koşuluyla onları bir takım zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştık. Yine müzikle onlara dokunmaya çalıştık. Özellikle dokunmaya en çok muhtaç olduğumuz bölgelerimizde, okullarımızda müzik, resim ve öğrencilerimize dokunarak onları bir takım zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştık. Bunlarda gerek Büyükşehir Belediyemizin, gerek ilçe belediyelerimizin çok büyük katkıları oldu. Ben bu projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin sayesinde uyuşturucuyla mücadelede toplumun rolü konumuzda olduğu gibi elele verirsek ancak bir şeyler başarılabilir. Sadece biz kurumun yapabileceği, başarabileceği bir iş değil çünkü bunlar. Karşımızdaki dairede bir yangın olduğunda biz evimizin perdesini kapatmayla o yangına geri kalamayız. Ya o yangını söndürmek için bir şeyler yapmak zorundayız ya da bir yere haber vermek zorundayız. O anlamda toplumdaki herkesin; sivil toplum kuruluşlarımızdan gazetecilerimize kadar herkesin üzerine düşen görevler olduğunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

“Gençleri kötü ortamlardan uzak tutmalıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise konuşmasında yerel yöneticilerin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutması için çaba göstermesi gerektiğini kaydetti. Yılmaz, “

“Sayın Başsavcım çocuklar çok güzel ve Balıkesir'de gerçek manada bu konuda güzel bir işbirliği; devlet-millet –emniyet hep beraber sağladığımızı düşünüyorum. Son zamanlarda da güzel bir gelişim var bu konuşla ilgili farklı şekilde gelir elde etmek isteyenlere Valiliğimiz, Başsavcılığımız ciddi şekilde müdahale ettiğini biliyoruz ve kamuoyundan takip ediyoruz. Gençlerimiz belediyemiz BENGİ Projesi kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlerimiz hep beraber okulların altında yapmış olduğumuz faaliyetlerle aslında kendi ilgi alanlarında, hayatlarına hareket katacak farklı fırsatlar bulabiliyorlar. Biz bu mücadelenin aslında gençlerimizin bilinçlenmesiyle çok daha hareketli hale gelebileceğine inanan insanlarız. Yani dimağı dolu, kendisine yapacak işi olan insanların aslında bu tür ortamlarda hiçbir şekilde etkilenmeden, kendi kendilerine doğruyu, yanlışı ayırt edip asla böyle olayların içine girmelerine fırsat kalmıyor. Biz, yerel yöneticiler olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olmayı tercih ediyoruz ve onların sosyal hayatta kendilerine gerçekleştirebilecekleri, mutlu olabilecekleri, yalnız hissetmeyecekleri bir altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada gençlerimize eğitim veren Milli Eğitim Müdürlüğümüzün buradaki çalışmalarla gençlerimize doğru yönlendirme, öğretmenleriyle beraber yapıp, bu işte hata yapma ihtimali yüksek insanların da kolluk kuvvetlerimiz tarafından sıkı takibe alındığında en aza indirilebilecek bir süreç. Ama merak en önemli konudur. Bu merak güdüsünü de bugün Gazeteciler Cemiyetimizin yapmış olduğu bilinçlendirme çalışmaları ve yapılan toplantının değeriyle bu merakın öğrenciler üzerinde negatif etkisinin neler olabileceğinin bilinçli bir şekilde toplanılması lazım. Ben bugünkü toplantıya emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrenciler ödüllerini aldı

Konuşmaların ardından Kompozisyon ve Resim dalında birinci olan Begüm Ata ile Erva Körükçüoğlu'na bisiklet hediye edilirken, ikinci olan Elif Duran ve Nazar Bozkurt ile üçüncü olan Murat Efe Saat ve Gizem Köse'ye de kitap seti armağan edildi.