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Uzman Çavuş Hasan Atak için lokma döktürdü

Burhaniye ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hava Komanda Uzman Çavuş Hasan Atak için lokma ikramında bulunuldu.


Hasan Atak'ın ablası Kadriye Atak'ın görevli olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde lokma hayrı düzenlendi. Okulda görevli öğretmenler tarafından düzenlenen hayırda, 500 kişiye lokma ikramı yapılırken, merhum Atak için dua edildi.


Öğretmen arkadaşlarına teşekkür eden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadriye Atak, duygusal anlar yaşadı. Okul Müdür Yardımcısı Muhittin Şerbeti, Hasan Atak'ın zamansız ölümüne çok üzüldüklerini anlatırken, 39 öğretmen arkadaşı ile birlikte böyle bir hayır planladıklarını söyledi.

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