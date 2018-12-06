Uzmanlar: "Yediklerinizi iyice çiğneyin"

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir grup öğretim görevlisi ile bir araya gelen Psikiyatri Uzmanı Dr. Deniz Şimşek, sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. İyi sindirilmeyen gıdaların hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Şimşek,

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir otelde konferans veren Psikiyatri Uzmanı Dr. Deniz Şimşek, değişik üniversitelerden 14 öğretim üyesi ile bir araya geldi. Gıdaların sindirilmesi ve emilimi ile ilgili bilgiler veren Şimşek, “Yediğimiz gıdaların sindirimi çok önemli. İyi sindirilmeyen gıdalar hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Beslenme ağızdan başlar. Ağzımıza aldığımız gıdaları çok iyi çiğnememiz gerekiyor. Gıdaları çok çiğnemek beyne tokluk hissinin ulaşmasına zaman sağlayacaktır. Sağlıklı bir sindirim için de yemeğimizi sakin ve huzurlu bir ortamda yememiz lazım. Huzurlu bir ortamda yenilen yemek, sindirim enzimlerinin daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır. İnsanlar her şeyi yemek istiyor. Şeker hastalığı ve obezite çok önemli. Ruhun sağlıklı olması beslenmenin de sağlıklı olmasını sağlayacaktır” dedi.